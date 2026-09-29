Украина усилит защиту госсистем из-за ударов россиян по дата-центрам

Поддержка цифровой инфраструктуры

По словам Корецкого, в условиях российских атак на цифровую инфраструктуру правительство выделило 518,3 миллионов гривен из резервного фонда. Это усилит резервные информационные системы государственных органов.

Средства будут направлены на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры.

Также на эти деньги закупят:

серверное оборудование,

программное обеспечение,

системы резервного копирования и обновления.

"Это позволит быстрее возобновлять работу государственных систем и сервисов в случае повреждений в результате обстрелов или кибератак. Должны быть готовы к разным сценариям, в частности худшим", - отметил Корецкий.