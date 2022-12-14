Україна посіла друге місце серед країн Європи у рейтингу відкритих даних

14 грудня Європейський портал даних (EDP) опублікував щорічний звіт Open Data Maturity Report 2022 щодо рівня розвитку сфери відкритих даних. Україна посіла друге місце серед 35 європейських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейського порталу даних.
За новим рейтингом Open Data Maturity 2022 Україна посіла друге місце серед 35 країн у європейському рейтингу зрілості сфери відкритих даних.
Нагадаємо, позаминулого року наша країна посіла 17 місце, минулого - шосте, а зараз увійшла до лідерів.
Зайняти друге місце в Open Data Maturity означає, що Європа визнає потенціал чесного уряду України, бо відкриті дані - основа його антикорупційної та прозорої роботи.
У пресслужбі порталу державних послуг "Дія" зазначили, що отримати такий статус у війну - "завдання із зірочкою", оскільки з міркувань безпеки зараз частина даних закрита. У таких умовах сфера відкритих даних не може нормально розвиватися.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.
Також раніше ми писали, що в Україні дозволили використовувати електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.
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