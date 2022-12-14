Украина заняла второе место среди стран Европы в рейтинге открытых данных

В новом рейтинге Open Data Maturity 2022, Украина заняла второе место среди 35 стран в европейском рейтинге зрелости сферы открытых данных.

Напомним, в позапрошлом году наша страна заняла 17 место, в прошлом - шестое, а сейчас вошла в лидеры.

Занять второе место в Open Data Maturity означает, что Европа признает потенциал честного правительства Украины, потому что открытые данные - основа его антикоррупционной и прозрачной работы.

В пресс-службе портала государственных услуг "Дія" отметили, что получить такой статус в войну - "задача со звездочкой", поскольку из соображений безопасности сейчас часть данных закрыта. В таких условиях область открытых данных не может нормально развиваться.