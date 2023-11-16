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Україна для пошуку зниклих безвісти використовує штучний інтелект, - Лубінець

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Штучний інтелект допомагає у пошуку зниклих безвісти громадян України під час війни з Росією. Зокрема, він розпізнає обличчя людей.

Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу омбудсмена.

За його словами, Україна також працює над використанням штучного інтелекту в інших галузях. 

Він додав, що розвивати сферу технологій, зокрема й на шляху вступу в ЄС, Україна формує нові партнерства у цьому напрямку.

Офіс Омбудсмана долучається до цієї роботи. Зокрема, працівники інституції беруть участь у засіданнях робочої групи з питань правового регулювання штучного інтелекту Національної асоціації адвокатів України, а також у стратегічній сесії "Створення правової бази для штучного інтелекту в Україні", організованій Мінцифрою. 

Представник омбудсмена з інформаційних прав і працівники офісу беруть участь в обговореннях і дослідженнях інших проєктів, зокрема і для розв'язання проблемних питань. Серед них - загроза приватності й кібербезпеці, дезінформація, посилення втручання у приватність.

 "Варто не забувати, що мета штучного інтелекту - це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері", - заявив Лубінець.

Зниклі безвісти 

Не так давно в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, з чого почати пошук родичів, які зникли безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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