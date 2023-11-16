RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина для поиска пропавших без вести использует искусственный интеллект, - Лубинец

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Искусственный интеллект помогает в поиске пропавших без вести граждан Украины во время войны с Россией. В частности, он распознает лица людей.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

По его словам, Украина также работает над использованием искусственного интеллекта в других отраслях. 

Он добавил, что развивать сферу технологий, в том числе и на пути вступления в ЕС, Украина формирует новые партнерства в этом направлении.

Офис Омбудсмена присоединяется к этой работе. В частности, работники института участвуют в заседаниях рабочей группы по вопросам правового регулирования искусственного интеллекта Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также в стратегической сессии "Создание правовой базы для искусственного интеллекта в Украине", организованной Минцифрой. 

Представитель омбудсмена по информационным правам и сотрудники офиса участвуют в обсуждениях и исследованиях других проектов, в том числе и для решения проблемных вопросов. Среди них - угроза приватности и кибербезопасности, дезинформация, усиление вмешательства в приватность.

 "Не стоит забывать, что цель искусственного интеллекта - это прежде всего содействие развитию человека, общества, государства. И учет интересов, прав и свобод человека должен быть самым важным в этой сфере", - заявил Лубинец.

Пропавшие без вести

Не так давно в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах

Кроме того, РБК-Украина объясняла, с чего начать поиск пропавших без вести родственников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллектВойна России против Украиныпропал украинец