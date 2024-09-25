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Росія може поновити обстріли енергетики, - експерт

Середа 25 вересня 2024 16:27
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Росія може поновити обстріли енергетики, - експерт Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Російська Федерація (РФ) не відмовилась від планів вкинути Україну в морок цією зимою. Ворог готується до масштабних ударів по енергетиці.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"І тут просто ж питання в тому, що ми ж то на порозі того, що Росія може здійснювати масштабні удари по енергетиці. Ну вони (росіяни - ред. ) готуються. Про це говорить президент України (Володимир Зеленський, - ред.), про це говорить міністр закордонних справ України (Андрій Сибіга, - ред.), що вони роблять зйомки енергетичних об'єктів, що вони готуються, і їхній план вкинути Україну в морок цією зимою - не знятий з порядку денного", - пояснив експерт.

За словами Мусієнка, сьогодні Україні важливо розуміти, чи достатньо вона отримує допомоги від партнерів, щоб протистояти намірам Росії. Водночас він розуміє логіку того, що, можливо, необхідно запастися відповідними запасами ракет для майбутніх масштабних обстрілів енергетики.

"Але ми ж завжди підіймали питання, і Україна завжди порушувала, що нам треба більше ППО, щоб воно відповідало не на один виклик, а щоб була відповідь і на виклик, який пов'язаний з ударами КАБами. Тому сподіваюсь, що ось така нахабність, ось така агресивність і ось такі агресивні амбіції ворога, вони зрештою будуть покарані", - додав він.

Масовані обстріли Росії

Від початку повномасштабної війни РФ регулярно завдає масштабні обстріли по території України, а також енергетичному сектору. Зокрема майже щоночі терористи запускають десятки безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Як приклад, у ніч на 25 вересня, протиповітряній обороні вдалось знищити 28 дронів.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, як можна завадити обстрілам терористів по атомних електростанціях (АЕС).

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