UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна порахує збитки, які Росія завдала фермерам і сільським господарствам

Фото: Україна порахує збитки, які Росія завдала фермерам і сільським господарствам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабмін вніс зміни до порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ. До нього внесли напрямок селянських та/або фермерських господарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Доповнено напрями, за якими здійснюється визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ, новим напрямом - шкода, завдана особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, які зареєстровані як ФОПи", - написав Мельничук.

Порядок включає шкоду від каліцтва, тілесного ушкодження, загибелі сільськогосподарських тварин, а також збитки, внаслідок знищення чи пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу.

Зазначимо, в умовах війни аграрний сектор став основою українського експорту валютних надходжень від торгівлі. Чотири з топ-5 позицій товарів, що Україна продавала у 2022 році, посіли продовольчі та с/г товари.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно окупантам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фермериаграрії