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Украина посчитает ущерб, который Россия нанесла фермерам и сельским хозяйствам

Фото: Украина посчитает ущерб, который Россия нанесла фермерам и сельским хозяйствам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабмин внес изменения в порядок определения ущерба и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ. В него внесли направление с/х и фермерских хозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Дополнены направления, по которым осуществляется определение ущерба и ущерба, причиненного Украине вследствие вооруженной агрессии РФ, новым направлением - ущерб, причиненный личным крестьянским хозяйствам и/или фермерским хозяйствам, зарегистрированным как ФОП", - написал Мельничук.

Порядок включает вред от увечья, телесного повреждения, гибели сельскохозяйственных животных, а также ущерб вследствие уничтожения или повреждения сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса.

Отметим, что в условиях войны аграрный сектор стал основой украинского экспорта валютных поступлений от торговли. Четыре из топ-5 позиций товаров, которые Украина продавала в 2022 году, заняли продовольственные и с/х товары.

Напомним, недавно мы сообщали, что для аграриев Мелитополя придумали условия, чтобы они по дешево сдавали зерно оккупантам.

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