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Україна попросить у Індії обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, - ЗМІ

Фото: Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, як очікується, 10 квітня прибуде до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu.

Джапарова попросить Індію на майбутньому візиті надати гуманітарну допомогу та обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена під час агресії РФ.

"Джапарова, прибуде до Індії у понеділок та проведе міжвідомчий діалог, а також поспілкується зі ЗМІ та аналітичними центрами у столиці країни з метою заручитися підтримкою України в Індії", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що Індія не порушуватиме західних санкцій щодо Росії, включно зі стелею цін на російську нафту на рівні 60 доларів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що якщо Індія прийняла рішення продовжувати купувати російську нафту та заробляти на стражданні українців, вона має збільшити обсяги допомоги нашій країні.

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