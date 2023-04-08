Украина попросит у Индии оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, - СМИ

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, как ожидается, 10 апреля прибудет в Индию. Представитель МИД Украины намерен попросить помощи в виде оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu .

"Джапарова прибудет в Индию в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также пообщается со СМИ и аналитическими центрами в столице страны с целью заручиться поддержкой Украины в Индии", - говорится в материале.

Джапарова попросит Индию на предстоящем визите предоставить гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной во время агрессии РФ.

Напомним, что Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что если Индия приняла решение продолжать покупать российскую нефть и зарабатывать на страданиях украинцев, она должна увеличить объемы помощи нашей стране.

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