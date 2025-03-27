Україна попросила МАГАТЕ перевірити пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС

"Вчора я повідомляв про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС. Ми оперативно звернулися до МАГАТЕ з проханням перевірити інформацію та оцінити наслідки можливої аварії через ту місію, яка безпосередньо перебуває на окупованій ЗАЕС. І ми очікуємо зараз повідомлень, апдейтів від МАГАТЕ з цього приводу", - розповів Тихий.

За його словами, також Україна обговорює з МАГАТЕ те, що аналогічні випадки будуть й надалі виникати на окупованій ЗАЕС, зважаючи на те, що управління станцією проводиться не ліцензованим, стороннім персоналом.

Речник також додав, що Україна спільно з МАГАТЕ працює над звільненням співробітників ЗАЕС, які перебувають у російському полоні.

"Ми відкрили окремий трек взаємодії з МАГАТЕ, гуманітарний, де обговорюємо можливість повернення на підконтрольну територію полонених і незаконно ув'язнених співробітників ЗАЕС. Україна бореться за всіх своїх людей, цивільних і військових, і співробітників ЗАЕС. Це частина нашого діалогу", - наголосив Тихий.