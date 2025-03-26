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На окупованій ЗАЕС пошкоджено резервуар з пальним: чим це загрожує станції

Середа 26 березня 2025 17:19
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На окупованій ЗАЕС пошкоджено резервуар з пальним: чим це загрожує станції Архівне фото: на окупованій ЗАЕС пошкоджено резервуар з пальним (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції було пошкоджено резервуар з дизельним пальним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у Twitter.

За його даними, палива, яке вилилося з пошкодженого резервуара, вистачило, щоб живити аварійні генератори станції протягом 25 днів.

"Росіяни не тільки вкрали станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку. Цей інцидент - прямий результат нерозважливої заміни ліцензованих українських фахівців на некваліфікованих тимчасових російських операторів", - написав Тихий.

Речник МЗС вважає, що якщо цій ситуації дозволити тривати, це призведе лише до нових аварій і небезпек.

"Необхідно повернути ЗАЕС під контроль України - це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам", - підкреслив він.

Контроль над ЗАЕС

Російська армія захопила Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Перебуваючи під контролем росіян станція періодично відключається від резервного енергопостачання.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявляв, що, ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною, це пов'язано з постійними обстрілами.

Цікаво і те що, президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Тоді Трамп заявив, що Штати нібито можуть допомогти Україні в управлінні ними.

Пізніше Зеленський підтвердив, що американський президент під час розмови з ним цікавився Запорізькою АЕС і можливою участю США у її відновленні. Під час розмови Трамп запитував про те, чи буде розуміння української влади, що США може модернізувати ЗАЕС.

У відповідь Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС належать державі, і передавати право власності на неї Україна нікому не збирається. Але США можуть інвестувати кошти у її відновлення та модернізацію.

Вчора ж влада Російської Федерації заявила, що Запорізька атомна станція є російським ядерним об'єктом, і що росіяни не передадуть жодній іншій державі.

Детальніше про те, навіщо США контроль над ЗАЕС України й чи можливо це, - у матеріалі РБК-Україна.

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Запорізька АЕС Війна в Україні
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