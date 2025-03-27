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Украина попросила МАГАТЭ проверить повреждение дизельного резервуара на ЗАЭС

Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина обратилась в МАГАТЭ с просьбой проверить информацию о повреждении дизельного резервуара на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и оценить последствия возможной аварии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Вчера я сообщал о повреждении дизельного резервуара на ЗАЭС. Мы оперативно обратились в МАГАТЭ с просьбой проверить информацию и оценить последствия возможной аварии через ту миссию, которая непосредственно находится на оккупированной ЗАЭС. И мы ожидаем сейчас сообщений, апдейтов от МАГАТЭ по этому поводу", - рассказал Тихий.

По его словам, также Украина обсуждает с МАГАТЭ то, что аналогичные случаи будут и в дальнейшем возникать на оккупированной ЗАЭС, учитывая то, что управление станцией проводится не лицензированным, сторонним персоналом.

Спикер также добавил, что Украина совместно с МАГАТЭ работает над освобождением сотрудников ЗАЭС, которые находятся в российском плену.

"Мы открыли отдельный трек взаимодействия с МАГАТЭ, гуманитарный, где обсуждаем возможность возвращения на подконтрольную территорию пленных и незаконно заключенных сотрудников ЗАЭС. Украина борется за всех своих людей, гражданских и военных, и сотрудников ЗАЭС. Это часть нашего диалога", - подчеркнул Тихий.

 

Повреждение резервуара на ЗАЭС

Напомним, вчера, 26 марта, спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции был поврежден резервуар с дизельным топливом.

По его данным, топлива, которое вылилось из поврежденного резервуара, хватило, чтобы питать аварийные генераторы станции в течение 25 дней.

"Россияне не только украли станцию, но и не в состоянии обеспечить ее элементарную безопасность. Этот инцидент - прямой результат безрассудной замены лицензированных украинских специалистов на неквалифицированных временных российских операторов", - отметил Тихий.

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