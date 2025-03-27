Україна попросила МАГАТЕ перевірити пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС
Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням перевірити інформацію про пошкодження дизельного резервуара на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та оцінити наслідки можливої аварії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.
"Вчора я повідомляв про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС. Ми оперативно звернулися до МАГАТЕ з проханням перевірити інформацію та оцінити наслідки можливої аварії через ту місію, яка безпосередньо перебуває на окупованій ЗАЕС. І ми очікуємо зараз повідомлень, апдейтів від МАГАТЕ з цього приводу", - розповів Тихий.
За його словами, також Україна обговорює з МАГАТЕ те, що аналогічні випадки будуть й надалі виникати на окупованій ЗАЕС, зважаючи на те, що управління станцією проводиться не ліцензованим, стороннім персоналом.
Речник також додав, що Україна спільно з МАГАТЕ працює над звільненням співробітників ЗАЕС, які перебувають у російському полоні.
"Ми відкрили окремий трек взаємодії з МАГАТЕ, гуманітарний, де обговорюємо можливість повернення на підконтрольну територію полонених і незаконно ув'язнених співробітників ЗАЕС. Україна бореться за всіх своїх людей, цивільних і військових, і співробітників ЗАЕС. Це частина нашого діалогу", - наголосив Тихий.
Пошкодження резервуара на ЗАЕС
Нагадаємо, вчора, 26 березня, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції було пошкоджено резервуар з дизельним пальним.
За його даними, палива, яке вилилося з пошкодженого резервуара, вистачило, щоб живити аварійні генератори станції протягом 25 днів.
"Росіяни не тільки вкрали станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку. Цей інцидент - прямий результат нерозважливої заміни ліцензованих українських фахівців на некваліфікованих тимчасових російських операторів", - зазначив Тихий.
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