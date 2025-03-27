Украина попросила МАГАТЭ проверить повреждение дизельного резервуара на ЗАЭС

Украина обратилась в МАГАТЭ с просьбой проверить информацию о повреждении дизельного резервуара на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и оценить последствия возможной аварии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Вчера я сообщал о повреждении дизельного резервуара на ЗАЭС. Мы оперативно обратились в МАГАТЭ с просьбой проверить информацию и оценить последствия возможной аварии через ту миссию, которая непосредственно находится на оккупированной ЗАЭС. И мы ожидаем сейчас сообщений, апдейтов от МАГАТЭ по этому поводу", - рассказал Тихий.

По его словам, также Украина обсуждает с МАГАТЭ то, что аналогичные случаи будут и в дальнейшем возникать на оккупированной ЗАЭС, учитывая то, что управление станцией проводится не лицензированным, сторонним персоналом.

Спикер также добавил, что Украина совместно с МАГАТЭ работает над освобождением сотрудников ЗАЭС, которые находятся в российском плену.

"Мы открыли отдельный трек взаимодействия с МАГАТЭ, гуманитарный, где обсуждаем возможность возвращения на подконтрольную территорию пленных и незаконно заключенных сотрудников ЗАЭС. Украина борется за всех своих людей, гражданских и военных, и сотрудников ЗАЭС. Это часть нашего диалога", - подчеркнул Тихий.