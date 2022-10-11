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Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T: що про них відомо

Фото: Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T (defense.gouv.fr)
Автор: Константин Широкун

На сьогоднішньому терміновому саміті G7 президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію якнайшвидше надати ППО SAMP-T.

Що відомо про цю зброю і чи готові до такого кроку партнери – у матеріалі РБК-Україна.

Комплекс ППО SAMP-T було прийнято на озброєння після комплексних випробувань у 2006 році. Сьогодні він перебуває на озброєнні Франції та Італії.

Що відомо про системи SAMP-T

Комплекс ППО встановлений на кількох колісних автомобільних шасі Astra/Iveco або Renault. Він призначений для прикриття важливих стаціонарних об'єктів. Ракети SAMP-T готові збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також різні безпілотники за будь-яких погодних умов, навіть при застосуванні різних перешкод великої інтенсивності.

Базовий контракт, підписаний урядами Італії та Франції, передбачав, що з 2006 до 2014 року країни отримають 18 батарей ЗРК. Також умовами контракту передбачається виготовлення для двох держав 1400 ракет, допоміжного обладнання та тренажерів.

Як засіб ураження у складі ЗРК SAMP-T використовується двоступінчаста ракета Aster-30. Кожна батарея може здійснювати одночасне наведення ракет на 16 різних цілей. Інформація про кількість витрачених та боєготових ракет на кожній пусковій установці використовується в ході бойової роботи при призначенні нових ракет на обстріл нововиявлених цілей.

Що говорили партнери щодо надання цих ППО

Раніше Україна вже зверталася до Франції з проханням передати одну або кілька батарей комплексу ППО цього типу. У міноборони Франції відповіли, що вільні комплекси мають несправні акумулятори і потрібен час на приведення їх у робочий стан. Водночас Париж анонсував передачу нових гармат Caesar.

Нагадаємо, сьогодні Німеччина передала Україні першу систему ППО IRIS-T. Загалом заплановано передачу чотирьох батарей даного типу.

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