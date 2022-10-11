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Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T: что о них известно

Фото: Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T (defense.gouv.fr)
Автор: Константин Широкун

На сегодняшнем срочном саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию как можно скорее предоставить ПВО SAMP-T.

Что известно об этом оружии и готовы ли к такому шагу партнеры – в материале РБК-Украина.

Комплекс ПВО SAMP-T был принят на вооружение после комплексных испытаний в 2006 году. Сегодня он состоит на вооружении Франции и Италии.

Что известно о системах SAMP-T

Комплекс ПВО установлен на нескольких колесных автомобильных шасси Astra/Iveco или Renault. Он предназначен для прикрытия важных стационарных объектов. Ракеты SAMP-T готовы сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности, а также различные беспилотники в любых погодных условиях, даже при применении различных помех большой интенсивности.

Базовый контракт, подписанный правительствами Италии и Франции, подразумевал, что с 2006 по 2014 год страны получат 18 батарей ЗРК. Также условиями контракта предусматривается изготовление для двух государств 1400 ракет, вспомогательного оборудования и тренажеров.

В качестве средства поражения в составе ЗРК SAMP-T используется двухступенчатая ракета Aster-30. Каждая батарея может осуществлять одновременное наведение ракет на 16 различных целей. Информация о количестве израсходованных и боеготовых ракет на каждой пусковой установке используется в ходе боевой работы при назначении новых ракет на обстрел вновь обнаруженных целей.

Что говорили партнеры о предоставлении этих ПВО

Ранее Украина уже обращалась к Франции с просьбой передать одну, или несколько батарей комплекса ПВО данного типа. В минобороны Франции ответили, что свободные комплексы имеют неисправные аккумуляторы и нужно время на приведение их в рабочее состояние. В то же время Париж анонсировал передачу новых орудий Caesar.

Напомним, сегодня Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T. Всего же запланирована передача четырех батарей данного типа.

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