Україна попереджала. Зеленський відреагував на інцидент у Польщі

"Сьогодні сталося і те, що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі ", - наголосив президент.

За його словами, чим довше росіяни відчувають безкарність, тим більше буде загроз для всіх країн, до яких можуть дістати ракети країни-агресора.

"Бити ракетами на території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. І я зараз хочу сказати всім нашим польським братам та сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас з вами - немає", - додав Зеленський.