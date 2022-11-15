Україна попереджала. Зеленський відреагував на інцидент у Польщі

Україна вже кілька разів попереджала, що Росія не обмежиться нашими державними кордонами. І це сталося сьогодні, коли окупанти вдарили по Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні сталося і те, що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі ", - наголосив президент.
За його словами, чим довше росіяни відчувають безкарність, тим більше буде загроз для всіх країн, до яких можуть дістати ракети країни-агресора.
"Бити ракетами на території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. І я зараз хочу сказати всім нашим польським братам та сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас з вами - немає", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни могли завдати ракетного удару по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.
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