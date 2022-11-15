RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина предупреждала. Зеленский отреагировал на инцидент в Польше

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина уже несколько раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. И это произошло сегодня, когда оккупанты ударили по Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше", - подчеркнул президент.

По его словам, чем дольше россияне чувствуют безнаказанность, тем больше будет угроз для всех стран, до которых могут достать ракеты страны-агрессора.

"Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать. И я сейчас хочу сказать всем нашим польским братьям и сестрам: Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами - нет", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в польских СМИ появилась информация о том, что россияне могли нанести ракетный удар по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияПольшаВойна России против Украиныракетный удар