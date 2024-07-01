Україна повідомила Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок в сторону Польщі

"Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", - наголошує Деркач.

Водночас він зауважив, що про це відомо і польській стороні, у першу чергу - Міністерству інфраструктури Польщі.

"Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом", - сказав Деркач.

Він зазначив, що наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони.

"Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою", - повідомив заступник міністра.

Водночас він зазначив, що також українська сторона поінформувала Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок.

"ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми", - підсумував Деркач.