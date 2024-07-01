Украина сообщила Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков в сторону Польши

"Никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, позволяющий перевозчикам адаптироваться к новым правилам", - отмечает Деркач.

В то же время, он отметил, что об этом известно и польской стороне, в первую очередь - Министерству инфраструктуры Польши.

"Официальными каналами польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом", - сказал Деркач.

Он отметил, что сейчас это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры Польши. Коллеги уверяют нас, что пытаются решить проблему с таможенной службой", - сообщил заместитель министра.

В то же время, он отметил, что также украинская сторона проинформировала Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков.

"ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы", - подытожил Деркач.