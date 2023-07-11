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Україна пообіцяла Франції не бити ракетами SCALP по території Росії, - ЗМІ

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Вівторок 11 липня 2023 15:12
Україна пообіцяла Франції не бити ракетами SCALP по території Росії, - ЗМІ Фото: Storm Shadow / SCALP (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна отримає від Франції ракети далекого радіусу дії. Київ пообіцяв не застосовувати їх проти російської території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

За словами джерела видання, ракети будуть використовуватися лише в межах міжнародно визнаних кордонів України. Париж, зі свого боку, не вважає передачу ракет ескалацією, оскільки Росія запускає снаряди з набагато більшим радіусом дії.

Як пише Reuters, за словами президента Еммануеля Макрона, поставка відповідатиме політиці Франції щодо допомоги Україні в захисті своєї території. На думку видання, Париж отримав від Києва запевнення в тому, що ракети не будуть випущені по території Росії.

Storm Shadow / SCALP

Сьогодні, 11 липня, Макрон заявив про поставки ЗСУ ракет далекого радіусу дії. За його словами, "важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО". Як пишуть ЗМІ, йдеться саме про Storm Shadow / SCALP.

Варто пояснити, що Storm Shadow - британська назва ракети, а французький варіант позначається абревіатурою SCALP-EG.

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