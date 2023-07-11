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Украина пообещала Франции не бить ракетами SCALP по территории России, - СМИ

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Вторник 11 июля 2023 15:12
Украина пообещала Франции не бить ракетами SCALP по территории России, - СМИ Фото: Storm Shadow/SCALP (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина получит от Франции ракеты дальнего радиуса действия. Киев пообещал не применять их против российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

По словам источника, ракеты будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины. Париж, со своей стороны, не считает передачу ракет эскалацией, поскольку Россия запускает снаряды с гораздо большим радиусом действия.

Как пишет Reuters, по словам президента Эммануэля Макрона, поставка будет соответствовать политике Франции о помощи Украине в защите своей территории. По мнению издания, Париж получил от Киева заверение, что ракеты не будут выпущены по территории России.

Storm Shadow/SCALP

Сегодня, 11 июля, Макрон заявил о поставках ВСУ ракет дальнего радиуса действия. По его словам, "важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО". Как пишут СМИ, речь идет именно о Storm Shadow/SCALP.

Следует объяснить, что Storm Shadow - британское название ракеты, а французский вариант обозначается аббревиатурой SCALP-EG.

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