Україна покриває майже половину потреб фронту та виготовляє 95% дронів, - Умєров
Сьогодні Україна самостійно покриває 40% потреб передової. Зокрема майже усі дрони, які використовуються на фронті, є вітчизняними.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної оборони та безпеки (РНБО) Рустем Умєров під час засідання у форматі "Рамштайн".
"За останні два роки ми інвестували понад 20 мільярдів доларів у власну оборонну промисловість. Сьогодні майже 40% потреб передової покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовляються в Україні", - заявив він.
Він додав, що завдяки данській моделі союзники України можуть прямо інвестувати в українські оборонні підприємства. Загалом було залучено більше чотирьох мільярдів доларів.
"Разом із нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших тривають і незабаром дадуть результати". - зауважив він.
Засідання у форматі "Рамштайн"
Контактна група з питань оборонної підтримки України "Рамштайн", об’єднує країни, які спільно працюють над наданням військової допомоги Україні для протистояння російському вторгненню. Перше засідання групи відбулося 26 квітня 2022-го.
У межах ініціативи було ухвалено багато рішень, які сприяли зміцненню української оборони - зокрема, Київ отримав системи HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2 тощо.
Як нещодавно зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль, 21 липня пройде відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн".
Під час сьогоднішнього засідання голова Міноборони Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони (ППО) та необхідні боєприпаси.
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