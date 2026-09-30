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Україна покриє 7 млрд доларів "діри" в оборонному бюджеті: Корецький розповів, яким чином

11:01 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Україна покриє 7 млрд доларів "діри" в оборонному бюджеті: Корецький розповів, яким чином Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/zelenskyy.official)
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Близько 7 млрд доларів "діри" в оборонному бюджеті уряд України планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів під час спілкування з журналістами.

За його словами, сума 155 млрд доларів, які Україні доведеться витратити на війну з Росією, складається з бюджетного фінансування та позабюджетної матеріально-технічної допомоги партнерів.

Позабюджетна матеріально-технічна допомога - це, зокрема, ракети, техніка та інше озброєння, яке партнери передають не грошима, а конкретними одиницями.

Наприклад, це ракети PAC-2 чи PAC-3 до Patriot, пускові установки, літаки тощо.

"Із цих 155 млрд доларів нам станом на сьогодні не вистачає 27 млрд доларів. Це дефіцит оборонних потреб на цей рік. Із цих 27 млрд доларів близько 7 млрд доларів уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків", - розповів Корецький.

За його словами, це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат. Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин.

Решта 20 млрд доларів - предмет переговорів із партнерами.

"Від цих грошей залежить наша спроможність вести активні бойові дії зокрема і в першому кварталі 2027 року, оскільки необхідно оплатити виробництво відповідних озброєнь", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що особливо це стосується далекобійної компоненти та можливостей України "переносити війну туди, звідки вона прийшла".

"Це критична потреба, яку необхідно забезпечити", - наголосив Корецький.

Кошти на війну та "діра" в оборонному бюджеті

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що цього року Україні доведеться витратити на війну з Росією щонайменше 155 млрд доларів.

Водночас в оборонному бюджеті України є "велика діра" - йдеться про суму у розмірі 27 млрд доларів.

Дефіцит бюджету Міністерства оборони в 27 млрд доларів частково стосується грошового забезпечення військових, але в основному - коштів на дрони і ракети.

При цьому міністр фінансів України Сергій Марченко раніше заявив, що держбюджет потребуватиме на 2027 рік зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 млрд доларів. Водночас з них є підтвердження лише для 20 млрд доларів.

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