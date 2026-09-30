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Украина покроет 7 млрд долларов "дыры" в оборонном бюджете: Корецкий рассказал, каким образом

11:01 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Украина покроет 7 млрд долларов "дыры" в оборонном бюджете: Корецкий рассказал, каким образом Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/zelenskyy.official)
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Около 7 млрд долларов "дыры" в оборонном бюджете правительство Украины планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал во время общения с журналистами.

По его словам, сумма 155 млрд. долларов, которые Украине придется потратить на войну с Россией, состоит из бюджетного финансирования и внебюджетной материально-технической помощи партнеров.

Внебюджетная материально-техническая помощь - это, в частности, ракеты, техника и другое вооружение, которое партнеры передают не деньгами, а конкретными единицами.

Например, это ракеты PAC-2 или PAC-3 в Patriot, пусковые установки, самолеты и т.д.

"Из этих 155 млрд долларов нам по состоянию на сегодняшний день не хватает 27 млрд долларов. Это дефицит оборонных потребностей на этот год. Из этих 27 млрд долларов около 7 млрд долларов правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов", - рассказал Корецкий.

По его словам, это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части первоочередных расходов. Эти средства должны обеспечить, в частности, выплаты военным и поддержку их семей.

Остальные 20 млрд долларов - предмет переговоров с партнерами.

"От этих денег зависит наша способность вести активные боевые действия, в том числе и в первом квартале 2027 года, поскольку необходимо оплатить производство соответствующих вооружений", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что особенно это касается дальнобойного компонента и возможностей Украины "переносить войну туда, откуда она пришла".

"Это критическая потребность, которую необходимо обеспечить", - подчеркнул Корецкий.

Средства на войну и "дыра" в оборонном бюджете

Напомним, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в этом году Украине придется потратить на войну с Россией минимум 155 млрд долларов.

В то же время в оборонном бюджете Украины есть "большая дыра" - речь идет о сумме в размере 27 млрд долларов.

Дефицит бюджета Министерства обороны в 27 млрд долларов частично касается денежного довольствия военных, но в основном - средств на дроны и ракеты.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что госбюджет потребует на 2027 год внешнего финансирования в размере 52,6 млрд долларов. В то же время, из них есть подтверждение лишь для 20 млрд долларов.

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