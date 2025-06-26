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Украина покидает ЧМ по баскетболу 3х3 после драматического поражения от Бразилии

Четверг 26 июня 2025 16:10
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Украина покидает ЧМ по баскетболу 3х3 после драматического поражения от Бразилии Участницы женской баскетбольной сборной Украины (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler Editor 4

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в столице Монголии - Улан-Баторе. В напряженном матче против Бразилии наши девушки были в шаге от победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Поражение, которое стоило выхода из группы

После неудач в матчах против Испании и Германии, подопечные Юрия Процюка уступили Бразилии с минимальным счетом - 20:21.

Этот результат окончательно лишил "сине-желтых" шансов на выход в плей-офф турнира.

Напряженный матч и драматическая развязка

Игра началась активно со стороны обеих команд. Украинки первыми открыли счет, но соперницы быстро ответили и завладели инициативой.

Несмотря на это, наши баскетболистки держались в игре, отставание было незначительным. В этом матче сборная Украины действовала осторожнее, чем в предыдущих, и меньше фолила.

Удачную игру показали Мириам Уро-Ниле и Дарья Дубнюк, которые результативными действиями поддерживали команду.

После тайм-аута при счете 11:9 в пользу Бразилии украинки сумели перехватить инициативу. Дубнюк даже вывела Украину вперед - 20:19.

Однако решающий бросок сделали именно бразильянки - дальнее попадание принесло им победу 21:20.

Состав украинской команды

На турнире в составе сборной Украины выступают четыре игрока:

  • Анжелика Ляшко
  • Дарья Дубнюк
  • Мириам Уро-Ниле
  • Татьяна Юркевичус

Завершение группового этапа

Результат последнего поединка группового этапа против хозяек турнира - сборной Монголии - никак не влияет на турнирное положение украинской команды. Украина вне плей-офф

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