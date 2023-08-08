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Украина пока не фиксирует передачу России оружия КНДР, но наблюдает за ситуацией, - Данилов

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Вторник 08 августа 2023 18:06
Украина пока не фиксирует передачу России оружия КНДР, но наблюдает за ситуацией, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина пока не может сказать о том, что Северная Корея передает России свое оружие. Но за ситуацией внимательно наблюдают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, если Россия обращается за помощью к КНДР, то это означает, что у нее не все так хорошо с оборудованием и вооружением.

"Мы понимаем, что там происходит. Будет ли Корея помогать или нет, давайте посмотрим. На сегодняшний день мы не можем сказать, что такое уже происходит, но мы держим руку на контроле, понимаем имеющиеся процессы, переговоры, какие есть", - отметил Данилов.

Он добавил, что пока Украина может уверенно утверждать о передаче России иранского оружия, которое используется для убийства мирного населения.

Планы России по покупке оружия

Напомним, несколько дней назад координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия планирует приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды, чтобы использовать их в войне против Украины.

Позже пресс-секретарь министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам рассказал, что диктатор Ким Чен Ын готовится начать экспорт снарядов. Он уже посетил крупнейшие заводы.

Все это происходит после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что чиновник страны-агрессора мог просить о передаче оружия.

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