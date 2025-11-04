Україна показала найкращий результат за три роки у звіті ЄК, - Качка

"Найкращий звіт про розширення за останні три роки - такою буде оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС. Європейська Комісія вперше визнала наш рекордний прогрес у більшості сфер реформ", - написав Качка.

За його словами, документ містить 36 оцінок за різними розділами та дорожніми картами.

"У всіх без винятку розділах зафіксовано прогрес. Ми рухаємося швидше, ніж торік. Покращення динаміки реформ спостерігається у 15 розділах, а в 12 з них прогрес оцінено як високий (good progress). Жоден із розділів не продемонстрував зниження рівня підготовки до вступу", - уточнив він.

Качка додав, що у 11 розділах Україні підвищили загальну оцінку - це найкращий показник з моменту отримання статусу кандидата.

"За методологією, що вже стала звичною в Україні, середній рівень прогресу становить 3,16 - приріст +0,39 (торік - лише +0,01). Загальний рівень підготовки зріс до 2,53 - плюс 0,32 (торік - +0,025)", - навів дані віцепрем’єр.

Він підкреслив, що критики у звіті немає - натомість містяться рекомендації на подальшу роботу, які повністю узгоджуються зі скринінговими звітами та дорожніми картами. У сферах правосуддя й антикорупції Єврокомісія відзначає системність роботи українських інституцій.

"Європейська Комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів - у сфері держуправління, судової системи, економіки, цифровізації та освіти. Ми будемо це зберігати й розвивати", - наголосив Качка.

Він також подякував президентові, Верховній Раді та Уряду за спільну роботу на шляху до ЄС.

"Комісія підтвердила готовність до відкриття 1-го, 2-го та 6-го кластерів переговорів. Інші перебувають у хорошій динаміці, щоб бути відкритими до кінця року", - підсумував він.