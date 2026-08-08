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Украина согласилась не атаковать нероссийские танкеры в Черном море, - Bloomberg

13:05 08.08.2026 Сб
3 мин
При каких условиях Украина не будет атаковать суда?
aimg Татьяна Степанова
Украина согласилась не атаковать нероссийские танкеры в Черном море, - Bloomberg Фото: Украина согласилась не атаковать нероссийские танкеры в Черном море (Getty Images)
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Украина согласилась не наносить удары по некоторым нероссийским нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры Черного моря, имеющим критическое значение для экспорта казахстанской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя правительства США, Украина создала контактные пункты, чтобы коммерческие перевозчики могли обмениваться информацией и обеспечивать безопасное прохождение судов.

Эта договоренность, достигнутая после встречи чиновников правительства США с руководством Украины, является потенциально важным шагом в направлении увеличения объемов поставок нефти в регионе после того, как ряд недавних атак на суда вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске (Россия) привели к охлаждению.

Терминал КТК имеет решающее значение для поставок казахстанской нефти на рынок, поскольку эта центральноазиатская страна не имеет значительных мощностей для экспорта нефти по альтернативным маршрутам.

Обычно через КТК проходят около 2 % мировых поставок сырой нефти, а европейские нефтеперерабатывающие заводы в значительной степени зависят от объемов поставок из этого региона.

Украина усилила свою кампанию против российских нефтяных портов в рамках войны, начавшейся с вторжения Москвы в 2022 году, включая атаки на суда у терминала КТК, что привело к перебоям в нагрузке и остановке некоторых операций, поскольку судовладельцы начали избегать этого района.

Это произошло в то время, когда мир не может себе позволить дальнейших перебоев в глобальных нефтяных потоках, поскольку война в Иране и сокращение объемов поставок через Ормузский пролив уже приводят к дефициту нефти на рынке.

Рост цен на нефть и горючее распространился по всей мировой экономике и повлек за собой рост цен на заправках в США накануне промежуточных выборов в ноябре, результат которых, как ожидается, будет зависеть от экономических опасений избирателей.

Согласно соглашению, достигнутому при посредничестве США, Украина обязалась воздерживаться от нападений на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и нероссийские суда, следующие к терминалу, при условии, что эти суда не подпадают под украинские санкции и не перевозят российские грузы.

Киев также дает инструкции грузоотправителям, в которых разъясняется, какие именно суда могут стать объектом атак. По условиям договоренности, суда не могут подпадать под украинские санкции, не должны перевозить российскую нефть или другие грузы и не могут принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

По словам собеседника, Украина остается в тесном контакте с американскими компаниями и администрацией Трампа по всем вопросам, связанным с безопасностью и защитой коммерческого судоходства.

США призвали Украину не атаковать нероссийские суда в Черном море

Напомним, в прошлом месяце США предостерегли Украину от ударов по нероссийским судам в Черном море после того, как атака зацепила танкер, зафрахтованный американской компанией Chevron.

Ранее Bloomberg сообщало, что серия атак на танкеры в Черном море поставила под угрозу экспорт казахстанской нефти из-за терминала Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска.

Из-за рисков для судоходства Казахстан был вынужден приостановить поставки нефти в терминал. Через КТК транспортируется сырье, в том числе из проектов с участием американской нефтяной компании Chevron.

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