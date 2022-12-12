UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна погодила позиції зі США перед самітом G7, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Вже сьогодні, 12 грудня, відбудеться саміт G7, Україна братиме участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Під час розмови Зеленський та президент США Джо Байден узгодили позиції перед самітом.

"Був радий відчути у розмові, що наша формула світу сприймається позитивно. І це надає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцніші гарантії безпеки України та всіх у Європі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час розмови у ніч на понеділок, 12 грудня, лідери також обговорили постачання зброї, у тому числі ППО, а також відновлення енергетичної системи України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийG7