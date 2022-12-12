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Украина согласовала позиции с США перед саммитом G7, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Уже сегодня, 12 декабря, состоится саммит G7, Украина примет участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе разговора Зеленский и президент США Джо Байден согласовали позиции перед саммитом.

"Был рад ощутить в разговоре, что наша формула мира воспринимается положительно. И это придает оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем прочнее гарантии безопасности Украины и всех в Европе", - сказал Зеленский.

Напомним, в ходе разговора в ночь на понедельник, 12 декабря, лидеры также обсудили поставки оружия, в том числе ПВО, а также восстановление энергетической системы Украины.

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Владимир ЗеленскийG7