Україна поділяє погляди Трампа щодо встановлення миру, - Волц
Україна і президент США Дональд Трамп мають спільні погляди в питанні завершення війни з Росією. Українські чиновники зробили конкретні кроки до перемир'я.
Як передає РБК-Україна, про це радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив під час спілкування з журналістами.
"Українська делегація сьогодні дала чітко зрозуміти одне: вони поділяють погляди президента Трампа щодо миру, налаштованість припинити бойові дії, припинити трагічну м'ясорубку людей і національного багатства в Україні", - зазначив Волц після зустрічі з українськими чиновниками в Саудівській Аравії.
За його словами, крім пропозиції про повне припинення вогню на 30 днів, під час зустрічі обговорювали деталі того, як має закінчитися війна, а також які гарантії безпеки має отримати Україна для довготривалої безпеки і процвітання.
Також за словами Волца, "човникова дипломатія", яку започаткував Трамп, триватиме.
Крім того, він анонсував свою зустріч з російським колегою. Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо проведе переговори з міністрами закордонних справ "Великої сімки" в наступні кілька днів.
Зустріч у Саудівській Аравії
Нагадаємо, українська та американська делегації сьогодні провели зустріч у Джидді (Саудівській Аравії).
Одним із важливих підсумків зустрічі стало рішення США відновити надання військової допомоги Україні. При цьому обмін розвідданими між країнами також буде відновлено.
Детально про результати переговорів - у матеріалі РБК-Україна.
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