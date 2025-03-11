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Украина разделяет взгляды Трампа по установлению мира, - Уолтц

Джидда, Вторник 11 марта 2025 21:15
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Украина разделяет взгляды Трампа по установлению мира, - Уолтц Фото: Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Украины и президента США Дональда Трампа общие взгляды в вопросе завершения войны с Россией. Украинские чиновники сделали конкретные шаги к перемирию.

Как передает РБК-Украина, об этом советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил во время общения с журналистами.

"Украинская делегация сегодня дала четко понять одно: они разделяют взгляды президента Трампа относительно мира, настроенность прекратить боевые действия, прекратить трагическую мясорубку людей и национального богатства в Украине", - отметил Уолтц после встречи с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

По его словам, помимо предложения о полном прекращении огня на 30 дней, в ходе встречи обсуждались детали того, как должна закончиться война, а также какие гарантии безопасности должна получить Украина для долговременной безопасности и процветания.

Также по словам Уолтца, "челночная дипломатия", которую начал Трамп, будет продолжаться.

Кроме того, он анонсировал свою встречу с российским коллегой. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с министрами иностранных дел "Большой семерки" в следующие пару дней.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, украинская и американская делегации сегодня провели встречу в Джидде (Саудовской Аравии).

Одним из важных итогов встречи стало решение США возобновить предоставление военной помощи Украине. При этом обмен разведданными между странами также будет восстановлен.

Детально о результатах переговоров - в материале РБК-Украина.

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