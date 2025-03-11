Украина разделяет взгляды Трампа по установлению мира, - Уолтц
У Украины и президента США Дональда Трампа общие взгляды в вопросе завершения войны с Россией. Украинские чиновники сделали конкретные шаги к перемирию.
Как передает РБК-Украина, об этом советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил во время общения с журналистами.
"Украинская делегация сегодня дала четко понять одно: они разделяют взгляды президента Трампа относительно мира, настроенность прекратить боевые действия, прекратить трагическую мясорубку людей и национального богатства в Украине", - отметил Уолтц после встречи с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.
По его словам, помимо предложения о полном прекращении огня на 30 дней, в ходе встречи обсуждались детали того, как должна закончиться война, а также какие гарантии безопасности должна получить Украина для долговременной безопасности и процветания.
Также по словам Уолтца, "челночная дипломатия", которую начал Трамп, будет продолжаться.
Кроме того, он анонсировал свою встречу с российским коллегой. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с министрами иностранных дел "Большой семерки" в следующие пару дней.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, украинская и американская делегации сегодня провели встречу в Джидде (Саудовской Аравии).
Одним из важных итогов встречи стало решение США возобновить предоставление военной помощи Украине. При этом обмен разведданными между странами также будет восстановлен.
Детально о результатах переговоров - в материале РБК-Украина.
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