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Украина подала заявку в НАТО: Кулеба рассказал, каким будет следующий шаг

Новина українською →
Київ, Пятница 30 сентября 2022 21:34
Украина подала заявку в НАТО: Кулеба рассказал, каким будет следующий шаг Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина создала новую логику и динамику вступления Украины в НАТО. Следующим шагом все страны НАТО должны оформить приглашение нашей стране.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального марафона.

"Решение созрело довольно быстро... Сегодня СНБО принял это решение, а дальше историю вы знаете. Теперь уже раздаются заявления стран, поддерживающих заявку Украины на членство", - отметил Кулеба.

По его словам, есть и такие страны, которые примут паузу. Это обычный процесс. Но Украина создала новую логику и динамику вступления в НАТО.

"Решение принимается консенсусом. Следующий шаг – все страны НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к альянсу. И пока этот консенсус не построен, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но я убежден, что он считает, что Украина должна быть членом НАТО и он будет над этим работать. Но он будет работать, когда будет консенсус", - добавил глава МИД.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий касательно вступления.

Также Зеленский предложил предоставить Украине гарантии безопасности, пока члены НАТО будут искать консенсус.

Кроме того, Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс. Когда все тридцать членов НАТО приходят к единогласному решению, кандидата официально приглашают начать переговоры о вступлении. В настоящее время Украина получила поддержку от 4 стран.

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