Украина подала заявку в НАТО: Кулеба рассказал, каким будет следующий шаг

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального марафона.

"Решение созрело довольно быстро... Сегодня СНБО принял это решение, а дальше историю вы знаете. Теперь уже раздаются заявления стран, поддерживающих заявку Украины на членство", - отметил Кулеба.

По его словам, есть и такие страны, которые примут паузу. Это обычный процесс. Но Украина создала новую логику и динамику вступления в НАТО.

"Решение принимается консенсусом. Следующий шаг – все страны НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к альянсу. И пока этот консенсус не построен, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но я убежден, что он считает, что Украина должна быть членом НАТО и он будет над этим работать. Но он будет работать, когда будет консенсус", - добавил глава МИД.