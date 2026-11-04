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Україна почне попереднє закриття кластерів щодо вступу в ЄС у 2027 році, - Ченцов

19:06 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: метою України є проєкт договору про вступ у 2028 році (Getty Images)

Україна розраховує розпочати попереднє закриття перших переговорних розділів із ЄС у 2027 році, а завершити переговорний процес - до кінця 2028-го.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол України при ЄС Всеволод Ченцов на брифінгу.

"Вперше за всю історію ми говоримо в таких предметних, чітких категоріях про наш переговорний процес і ми бачимо дуже чіткі, скажімо, часові рамки. Звичайно, залежатиме від багатьох обставин, і я наголошую, ми все-таки працюємо в надзвичайних умовах", - зазначив він.

Посол зауважив, що Україна перебуває серед чотирьох країн-лідерів і розуміє, як рухатись далі.

За його словами, країна продемонстрували хороший прогрес у 9 розділах: рух товарів, фінансові послуги, цифрова трансформація та медіа, сільське господарство, енергетика, оподаткування, наука та дослідження, освіта, культура, Митний союз.

"Ну і власне, коли ми говоримо про можливість закриття відповідних кластерів, то якраз це ці сфери, які я назвав, які цілком знаходяться на кращому рівні готовності, і у 2027 році ми вже можемо почати попереднє закриття кластерів", - наголосив Ченцов.

Завершення переговорного процесу у 2028 році

Посол повідомив, що Україна має зосередити увагу на проблематиці правосуддя та реформи правоохоронних органів.

"Далі відбувається закриття відповідних розділів, тобто ми ухвалюємо законодавство, необхідне по всіх напрямках нашої роботи. І ми на рівні уряду, принаймні плануємо так цю роботу організувати, щоб протягом 2027 року, наступний рік, у нас основний масив законодавства був ухвалений, повторюю, за всіма розділами переговорного процесу", - розповів він.

Ченцов підкреслив, що тільки після цього Україна зможе отримати оцінку зі сторони Єврокомісії і на основі цих висновків буде готуватись проєкт договору про вступ.

"Тому 28-й рік для нас, звичайно, це дуже амбітна, але осяжна мета, і все залежить від нас", - резюмував посол.

Нагадаємо, Єврокомісія оприлюднила звіт щодо прогресу України на шляху до ЄС. Вона відзначила значні реформи та виконання умов для відкриття трьох переговорних кластерів, попри війну.

Зазначимо, Євросоюз відкрив чотири з шести переговорних кластерів у межах вступу України до блоку. Водночас відкриття двох інших досі блокує Угорщина.

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