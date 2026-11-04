Украина начнет предварительное закрытие кластеров по вступлению в ЕС в 2027 году, - Ченцов

"Впервые за всю историю мы говорим в таких предметных, четких категориях о нашем переговорном процессе и мы видим очень четкие, скажем, временные рамки. Конечно, будет зависеть от многих обстоятельств, и я подчеркиваю, мы все-таки работаем в чрезвычайных условиях", - отметил он.

Вице-премьер отметил, что Украина находится среди четырех стран-лидеров и понимает, как двигаться дальше.

По его словам, страна продемонстрировали хороший прогресс в 9 разделах: движение товаров, финансовые услуги, цифровая трансформация и медиа, сельское хозяйство, энергетика, налогообложение, наука и исследования, образование, культура, Таможенный союз.

"Ну и собственно, когда мы говорим о возможности закрытия соответствующих кластеров, то как раз это эти сферы, которые я назвал, которые полностью находятся на лучшем уровне готовности, и в 2027 году мы уже можем начать предварительное закрытие кластеров", - подчеркнул Ченцов.

Завершение переговорного процесса в 2028 году

Вице-премьер сообщил, что Украина должна сосредоточиться на проблематике правосудия и реформы правоохранительных органов.

"Далее происходит закрытие соответствующих разделов, то есть мы принимаем законодательство, необходимое по всем направлениям нашей работы. И мы на уровне правительства, по крайней мере, планируем так эту работу организовать, чтобы в течение 2027 года, следующий год, у нас основной массив законодательства был принят, повторяю, по всем разделам переговорного процесса", - рассказал он.

Ченцов подчеркнул, что только после этого Украина сможет получить оценку со стороны Еврокомиссии, и на основе этих выводов будет готовиться проект договора о вступлении.

"Поэтому 28-й год для нас, конечно, это очень амбициозная, но обозримая цель, и все зависит от нас", - резюмировал вице-премьер.