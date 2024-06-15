Україна починає мирний процес з позиції сили, - президент Фінляндії

Україна починає процес до миру у війні з Росією з позиції сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Александра Стубба під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.

"Я думаю, Україна насправді починає цей процес до миру з позиції сили. Набагато сильнішої, ніж вона була три тижні тому і тим більше три місяці тому", - зазначив Стубб.

Глобальний саміт миру

Сьогодні, 15 червня, у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо України. Він триватиме два дні. У саміті бере участь 101 країна та міжнародна організація.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, на саміті розглянуть три ключові пункти формули миру, які підтримують всі учасники - ядерна, гуманітарна та продовольча безпеки.

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