Украина начинает мирный процесс с позиции силы, - президент Финляндии

Украина начинает процесс к миру в войне с Россией с позиции силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба в ходе первого пленарного заседания Глобального саммита мира.

"Я думаю, Украина действительно начинает этот процесс к миру с позиции силы. Гораздо сильнее, чем она была три недели назад и тем более три месяца назад", - отметил Стубб.

Глобальный саммит мира

Сегодня, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине. Он продлится два дня. В саммите принимает участие 101 страна и международная организация.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, на саммите рассмотрят три ключевых пункта формулы мира, которые поддерживают все участники - ядерная, гуманитарная и продовольственная безопасность.

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