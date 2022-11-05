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Україна з початку війни повернула з полону 268 нацгвардійців

Фото: з полону від початку війни повернулися 268 нацгвардійців (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Україна від початку повномасштабної війни повернула з російського полону 268 нацгвардійців. Серед них 24 жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію у Facebook.

"Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Звільнені захисники за необхідності отримують медичну та психологічну допомогу. Робота щодо звільнення військових триває.

Родичів полонених нацгвардійців закликали звертатися на гарячу лінію за телефонами: (044) 249-27-82, (044) 226-22-52, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим, а також не передавати стороннім особам дані про захисників.

Нагадаємо, Україна повернула з полону 19 прикордонників, їх чекає медобстеження та реабілітація.

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