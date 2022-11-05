Украина с начала войны вернула из плена 268 нацгвардейцев

Украина с начала полномасштабной войны вернула из российского плена 268 нацгвардейцев. Среди них 24 женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию в Facebook.

"Крайний обмен состоялся 3 ноября. По его результату, из российского плена удалось вернуть 33 военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Освобожденные защитники при необходимости получают медицинскую и психологическую помощь. Работа по освобождению военных продолжается.

Родственников пленных нацгвардейцев призвали обращаться на горячую линию по телефонам: (044) 249-27-82, (044) 226-22-52, в воинские части, где они проходят службу, или в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленным, а также не передавать посторонним лицам данные о защитниках.