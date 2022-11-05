ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна з початку війни повернула з полону 268 нацгвардійців

Новость на русском →
Україна, Субота 05 листопада 2022 16:01
Україна з початку війни повернула з полону 268 нацгвардійців Фото: з полону від початку війни повернулися 268 нацгвардійців (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Україна від початку повномасштабної війни повернула з російського полону 268 нацгвардійців. Серед них 24 жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію у Facebook.

"Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Звільнені захисники за необхідності отримують медичну та психологічну допомогу. Робота щодо звільнення військових триває.

Родичів полонених нацгвардійців закликали звертатися на гарячу лінію за телефонами: (044) 249-27-82, (044) 226-22-52, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим, а також не передавати стороннім особам дані про захисників.

Нагадаємо, Україна повернула з полону 19 прикордонників, їх чекає медобстеження та реабілітація.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України