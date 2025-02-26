Україна почала збивати "Шахеди" FPV-дронами, - Сухаревський

Як заявив Сухаревський, на кожен крок України противник відповідає чимось асиметричним.

Зокрема, він навів приклад відповіді на атаки російських дронів "Шахед". Командувач Сил безпілотних систем пояснив, що, коли Росія почала активно використовувати ці дрони, Україна швидко створила тисячі мобільних вогневих груп, які продемонстрували свою високу ефективність. Однак російські війська адаптували свою тактику, вдосконалюючи дрони, змінюючи їхні висоти та способи застосування.

"Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "Шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва", - наголосив він.

Він підкреслив, що війна перетворюється на постійну технологічну гонитву, де кожна нова операція передбачає врахування численних розвідданих.

"Кожна наша операція - це момент врахування різноманітних розвідданих: що стосується РЕБу, що стосується їхньої ППО, що стосується захищеності об'єктивної, пасивного захисту", – зазначив Сухаревський.