Україна почала застосовувати FPV-дрони з автонаведенням на передовій (відео)

Українські військові почали використовувати FPV-дрони з автонаведенням на ціль на передовій. Вони успішно уражають цілі прикриті щільним РЕБом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Як пише видання, розробники успішно випробували FPV-дрони у бойових умовах. Ці дрони оснащені так званим машинним зором - автоматичним наведенням на ціль на кінцевій ділянці польоту.

Завдяки цьому дрони можуть "обходити" дію засобів радіоелектронної боротьби ворога. Адже оператору достатньо виокремити ціль для ураження, після чого дрон самостійно прямує до неї. Зокрема роботу таких дронів протестували у 60-й та 63-й механізованих бригад ЗСУ.

ЗБІР НА FPV ІЗ АВТОМАТИЧНИМ НАВЕДЕННЯМ НА ЦІЛЬ!



Наші дрони еволюціонували та тепер вміють уражати цілі майже самостійно!



На цьому відео знищення російського танка за допомогою саме такого дрона

Це спільна робота 60 та 63 механізованих бригад.



Дрон залітав на ціль в умовах… pic.twitter.com/5yGBjbIB9M — Serhii Sternenko (@sternenko) March 20, 2024

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" РФ дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".

Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

Додамо, раніше у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила проте, що цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів.

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