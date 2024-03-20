ua en ru
Ср, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина начала применять FPV-дроны с автонаведением на передовой (видео)

Среда 20 марта 2024 20:21
UA EN RU
Украина начала применять FPV-дроны с автонаведением на передовой (видео) Иллюстративное фото: Украина начала применять FPV-дроны с автонаведением на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные начали использовать FPV-дроны с автонаведением на цель передовой. Они успешно поражают цели прикрытые плотным РЭБом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как пишет издание, разработчики успешно опробовали FPV-дроны в боевых условиях. Эти дроны оснащены так называемым машинным зрением – автоматической наводкой на цель на конечном участке полета.

Благодаря этому дроны могут "обходить" действие средств радиоэлектронной борьбы противника. Ведь оператору достаточно выделить цель для поражения, после чего дрон самостоятельно направляется к ней. В частности, работу таких дронов протестировали в 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Производство дронов в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов" .

Также он отметил, что Украина делает успехи в производстве других ударных беспилотников.

Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
NEWS
Три-четыре месяца у Украины будут очень тяжелыми. Данилов назвал причину
Три-четыре месяца у Украины будут очень тяжелыми. Данилов назвал причину
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой