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Україна вже виробляє ракети із дальністю понад 640 км та ППО, аналогічне NASAMS, - WP

Ілюстративне фото: Україна почала виробництво системи ППО, аналогічні NASAMS (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна почала розробляти системи протиповітряної оборони з високоточними ракетами, які подібні до американської та норвезької передової зенітно-ракетної системи NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, попри те, що Україна має виробничі потужності та певні сировинні ресурси налагодити швидке виробництво озброєння було досить тяжко. Це пов'язано з тим, що після розпаду Радянського Союзу збройова промисловість в Україні фактично розвалилася.

"На жаль, я можу сказати, що без допомоги наших західних партнерів, наших друзів, у тому числі зі Сполучених Штатів, ми не зможемо повністю задовольнити потреби Збройних сил України", - сказав заступник генерального директора "Української бронетехніки" Максим Полив'яний.

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявляв, що Україна розгорнула ракету місцевого виробництва з дальністю польоту понад 640 кілометрів. Однак подробиць того, які саме це ракети він не надав.

За словами чиновників, в Україні також розробляються системи протиповітряної оборони з високоточними ракетами, подібні до американської та норвезької передової зенітно-ракетної системи NASAMS.

ЗРК NASAMS

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів.

Виробництво зброї в Україні

Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь, а для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна, зокрема, вже виробляє власне далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун". А нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

За словами міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

Крім того, днями за рішення Кабінету міністрів в Україні створили Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.

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Війна в Україні