Україна почала використовувати тривимірні радари ізраїльського виробництва: подробиці

"В рамках допомоги Україні ізраїльська сторона повністю надала все необхідне для створення системи раннього оповіщення. І ми знаходимося на фінальній стадії її запуску в Україні. Фактично частина її вже використовується, і тут можна говорити про радари ізраїльського виробництва. Тривимірні. І це не є секретом, їх використовують військові вже сьогодні. Вони є абсолютно придатними чи можливими для закупівлі у більших обсягах в разі необхідності", - сказав посол.

Організаторами П’ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) у Вашингтоні є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post. Спікери та гості форуму цього року зосередились на протистоянні сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея. Ще однією темою форуму стала протидія антисемітизму в усьому світі.

Нагадаємо, раніше президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін під час відкриття форуму зазначив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення в США адміністрації, "яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю".