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Украина начала использовать трехмерные радары израильского производства: подробности

Фото: Украина начала использовать трехмерные радары израильского производства (пресс-служба форума)
Автор: Александр Мороз

Израиль предоставил Украине все необходимое для создания системы раннего уведомления о воздушных атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука на KJF-2024.

"В рамках помощи Украине израильская сторона полностью предоставила все необходимое для создания системы раннего оповещения. И мы находимся на финальной стадии ее запуска в Украине. Фактически часть ее уже используется, и здесь можно говорить о радарах израильского производства. Трехмерные. И это не секрет. , их используют военные уже сегодня. Они абсолютно пригодны или возможны для закупки в больших объемах в случае необходимости", - сказал посол.

Организаторами Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post . Спикеры и гости форума в этом году сосредоточились на противостоянии современной оси зла, образуемой Россией, Ираном и Северной Кореей. Еще одной темой форума стало противодействие антисемитизму во всем мире.

Напомним, ранее президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил , что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, "которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю".

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