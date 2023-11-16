UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна почала серійне виробництво аналогів "Шахедів", випускає десятки на місяць

Фото: Олександр Камишін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць таких дронів виробляють десятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації, якого цитує "Форбс Україна".

За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.

"Починаючи з того, що називають "українським Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", - сказав міністр.

Він додав, що кратне збільшення виробництва не задовольняє уряд: "Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання". 

Камишін наголосив, що зараз не йдеться про інтеграцію "Укроборонпрому" з бізнесом. Але державний завод допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. 

"У цьому плані "український Шахед" з'явився саме на державному заводі", - підкреслив міністр.

Українська зброя

Як відомо, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Цього року Кабмін виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

Нещодавно Міноборони також заявило, що зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. На період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониЗброя в УкраїніВійна в УкраїніВійна Росії проти України