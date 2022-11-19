Україна почала розробляти з союзниками декларацію про повітряний щит, - Єрмак

Влада України разом з союзниками почала розробляти декларацію про повітряний щит для нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.
За його словами, російські удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури продовжуватимуться. Через це нашій країні до настання зими потрібна ефективна протиракетна оборона.
"Тому Україна разом з найближчими союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит", - зазначив Єрмак.
Він деталізував, що зараз Україна має намір збудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони, що буде вкладом у загальну авіаційну безпеку всього Європейського континенту.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.