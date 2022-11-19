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Україна почала розробляти з союзниками декларацію про повітряний щит, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Влада України разом з союзниками почала розробляти декларацію про повітряний щит для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

За його словами, російські удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури продовжуватимуться. Через це нашій країні до настання зими потрібна ефективна протиракетна оборона.

"Тому Україна разом з найближчими союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит", - зазначив Єрмак.

Він деталізував, що зараз Україна має намір збудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони, що буде вкладом у загальну авіаційну безпеку всього Європейського континенту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

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Андрій ЄрмакОфіс президентаПВОВійна Росії проти України